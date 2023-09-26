9m88（左）邀黃宣同台合作。（KKLIVE提供）

9m88（左）攜手金曲歌王蛋堡尬饒舌。（KKLIVE提供）

9m88上週末一連2天舉辦「我的頭髮長長了」演唱會，不僅攜手金曲歌王蛋堡（Soft Lipa）尬饒舌，還在另一位嘉賓黃宣（YELLOW）嘴上功夫的助攻下，充當「購物台專家」現場賣起周邊商品，一連拋出多重彩蛋的她，更無預警上演「更衣秀」當場換裝，突如而來的驚喜突破歌迷想像，讓全場嗨到不行

9m88集結出道4年的音樂及表演功力，打造2小時沉浸式音樂派對，黃宣更用她的歌名及自身代言，串場推銷包包及衣服，笑說：「身為8粉責任，待會出現什麼東西就用力掏錢購買，而身為9m88的任務，就是要『用力斂財』。」此話一出逗樂全場，在旁的9m88也忍不住笑場，直呼「不代表本台立場」。

她以超過20首好歌貫穿全場，搭配別具用心的舞台設計，呈現豪華視聽饗宴；2場演出共吸引近3500位歌迷支持，圈內好友陳柏霖、桂綸鎂、田馥甄、吳卓源、宋柏緯等人到場欣賞。