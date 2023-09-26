前彰化縣長卓伯源的胞弟卓伯仲，在2012年擔任馬英九、吳敦義競選總統的彰化總部執行總幹事，涉嫌開立不實發票，共侵占輔選經費1800萬元。台中高分院更二審今天宣判，依違反《商業會計法》改判2年10月，仍可上訴。

彰化縣府舉辦2012年台灣燈會贈品環保袋的採購招標案，尚未公告的環保袋規格、樣品等資料，卓伯仲在2011年即以電子檔輾轉傳給友人廠商，讓該廠商得以先行開工生產，涉犯洩漏國防以外之機密。

另外，卓伯仲在擔任馬、吳的彰化競總執行總幹事期間，侵占輔選經費1000萬元匯給友人廠商周轉，並佯印製文宣，以不實發票核銷800萬餘元，共侵占總部等輔選經費1800萬元。

台中高分院更一審在2020年4月間判決，洩密罪部分判6月，得易科罰金；侵占、違反《商業會計法》罪部分，認定共4次犯行，判決可易科罰金部分，合併執行1年；不得易科罰金部分，合併執行5年。

侵占、違反《商業會計法》罪部分，卓不服，上訴最高法院，發回更二審。更二審合議庭認定卓犯侵占、違反《商業會計法》2次犯行，依違反《商業會計法》改判2年10月。