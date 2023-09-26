ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

大陸拳擊手「大爆炸」張志磊兩度在冠軍戰KO英國名將喬伊斯（Joe Joyce），引燃業界話題。張志磊被資深拳擊經紀人華倫（Frank Warren）評為世界重量級拳壇四大金剛之一，取得與WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury）、世界統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）平起平坐的地位。張志磊賽後還公開叫陣泰森福瑞，但是張志磊要找到下一個對手恐怕有點困難。

華倫表示從拳擊迷的立場來看，前統一拳王喬雪（Anthony Joshua）肯定是最合適的對手，「張志磊宣告自己來到世界舞台了，他擊敗強敵喬伊斯，打出無與倫比的精彩KO。他的頭非常硬，最重要的是他有炸彈拳。」

其實喬雪也想著與張志磊打一場，兩人業餘時期交過手，當時是喬雪勝出。喬雪的經紀人表示如果比賽談得成，很有可能在中國大陸舉行以吸引更多票房，不過眼下喬雪籌畫的對手是前WBC拳王懷德（Deontay Wilder）。

退役英國拳手貝洛（Tony Bellew）對英媒talkSPORT分析，他不認為這幾位高手應該對決張志磊，因為張志磊目前是WBO臨時冠軍，真正的WBO冠軍在烏席克手裡。打贏張志磊沒有多少好處，而且翻船的風險很高，因為張志磊（左撇子）兩隻手都能揮出KO重拳，「他很危險，沒人會想要碰他。」同時張志磊26勝1負1平，儘管只是因為判定輸過1場比賽，但他沒有不敗金身，這會減損比賽的話題性。