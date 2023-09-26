為感謝父母養育之恩，以及讓身障朋友行得更便利，住在台中市龍井區的陳美志和陳惠美倆姊妹，今（26）日捐贈台中市政府1輛小型復康巴士，由社會局長廖靜芝代表受贈，廖靜芝感謝陳家姊妹關懷身心障礙者權益，關懷落實身障服務，行善不遺餘力。

廖靜芝說，陳家姊妹從小在龍井長大，對故鄉有很深的感情，一直希望有機會回饋鄉里，也紀念過世的父親和感恩母親的養育之恩。剛好，陳家大姐的小學同學陶藝家林煙朝，近年陸續捐贈市府4輛復康巴士，在林先生的媒合引薦下，陳家姊妹決定捐贈復康巴士，讓更多人受惠。

社會局指出，陳家姊妹捐贈的復康巴士，未來將服務龍井、烏日、大肚、西屯和南屯的身心障礙者。台中市的復康巴士是六都唯一免費，且無設籍限制，身心障礙者在台中市的範圍均可預約搭乘，也因為更包容友善，中市復康巴士每年服務80萬人次的身心障礙者，創造全國最多服務人次。

廖靜芝也說，復康巴士分為平頂和高頂兩款，使用高背輪椅或體型較為壯碩的身障朋友，搭乘高頂復康巴士會更加舒適。因為車輛使用頻繁，復康巴士透過民間企業、團體及市民個人捐贈汰舊換新，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。