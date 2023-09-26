台北市政府觀光傳播局長陳淑慧日前遭「降級」調職為參事，是市長蔣萬安上任後，首位遭到調職的局處首長。而接任且兼任局長一職的副秘書長王秋冬，也於26日的市政會議中宣誓就職。此外蔣市府也再傳人事異動，原副發言人徐政璿轉任副秘書長王秋冬辦公室，新的副發言人則由秘書處媒體事務組主任研究員李政軒出任。

王秋冬於今日正式宣誓就任觀光傳播局長，仍續兼理副秘書長業務。李四川表示，王秋冬過去曾任台中市政府民政局長、行政院中部聯合服務中心副執行長、高雄市政府勞工局長，在蔣萬安市長上任初期，亦曾兼任市府發言人，甫結束的「2023台北上海城市論壇」，更是在王秋冬的協調和策劃之下，才能順利圓滿。

王秋冬表示，各縣市在經歷這3年的疫情之後，觀光的復甦為一大重點；台北市政府觀光傳播局在陳淑慧前局長的帶領之下，已有一定的基礎，台北市身為首都城市，未來將強化政策宣傳、觀光行銷和媒體溝通等業務。

此外，市府三名副發言人之一的徐政璿，也將將轉任至副秘書長辦公室，協助處理跨局處事務以及市政宣傳等業務，期能發揮所長。王秋冬盼借重徐政璿在媒體業及發言體系的經歷，強化市政運作。

據了解，王秋冬和徐政璿兩人原本就熟識，而此次王秋冬因為身兼觀傳局長和副秘書長二職，遂請徐政璿到副秘辦公室，協助處理相關業務。

原副發言人一職則由秘書處媒體事務組主任研究員李政軒出任。李政軒畢業於台灣大學政治系，除北市府媒體事務組經歷外，也曾服務於台中市政府，經歷過市長室、秘書處與研考會等單位數年歷練。