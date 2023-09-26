台北市萬華警分局華江派出所，昨天下午受理一名婦人領取兒子的司法文書，但過程中雙方爆發口角，警員認為她拍桌、大小聲，涉嫌妨害公務，當場將婦人上銬逮捕，督察組調查，認為員警與民眾應對態度不當，將承辦李姓警員記過處分，所長則連帶處分申誡。

警方表示，台北市1名73歲曾劉婦人，昨（25）日下午2時許到台北市萬華分局華江派出所幫兒子領取司法文書，但因為婦人並非本人也沒有委託書，因此處理員警不讓她領取，曾劉婦人患有重聽，聽不清楚且說話大聲，因此與處理員警發生口角，婦人不滿員警態度情緒激動，說要申訴後怒拍桌子，員警因此當場將婦人依妨害公務上銬，並移送偵查隊。

警方考量婦人年事已高，且患有慢性病，需要定期服藥，直接向檢察官詢問，最後裁定不予以解送。

兒子昨晚出面控訴，媽媽領個司法文書卻突然被依妨害公務上銬，時間長達4個小時，不符合比例原則，一想到媽媽的手因為手銬，雙手紅腫瘀青，他一度哽咽，直呼好心疼。

萬華分局今天回應，針對派出所同仁的態度與技巧不當的部分，將深切檢討改進，也與曾劉婦家屬溝通，對方暫時沒有提出告訴，目前對承辦李姓警員依規定記過處分，所長則連帶處分申誡。