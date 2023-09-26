教育部核定慈濟大學113學年增設藥學系，卻引起藥師反彈，他們28日將到行政院陳情，要求教育部退回慈濟大學設立藥學系的案子。教育部今天表示，綜合衛福部及領域專家意見，衡酌慈濟大學113學年申設藥學系學士班，其相關教學資源且對培育的畢業生提具相關人才留任機制，符合衛福部強化東部地區藥師人力需求政策，因此同意設立。

教育部表示，依大學法規定，增設系所(含藥學系)屬大學自主權責，學校得衡酌自身辦學條件向教育部部申請，並由教育部部依程序進行專業審查，過程均會邀請衛福部參與，最後准許慈濟大學113學年度申設藥學系學士班，招收30個學生。

教育部說，藥師人才培育除需有完善師資、課程及教學設備等相關條件外，也應符應國家發展人力需求，後續衛福部將會進行藥師總量管制名額評估，並依評估結果會同教育部，邀集相關公協會、各藥學系共同建立平台，商定檢視指標進行招生名額調配，共同強化健全藥師之培育及均衡。