善化分局女警深耕勤區，手作蛋黃酥送給獨居老人。（台南市警局提供／曹婷婷台南傳真）

善化分局女警深耕勤區，手作蛋黃酥送給獨居老人。（台南市警局提供／曹婷婷台南傳真）

警察是人民保母，不只守護治安也深耕地方，善化分局女警於中秋節前手作蛋黃酥送給轄內獨居老人，讓長輩們充分感受南警溫暖；台南市政府警察局推動「社區警政再出發工作」獲警政署評核直轄市六都第1名，市長黃偉哲於治安會報頒贈紅榜肯定市警局的用心，提升社區安全感和生活品質。

黃偉哲也期許市警局持續推動「掌握社區動態，落實查訪工作」、「主動關懷社區，深耕警民互信」、「激發民眾參與，強化自衛能量」及「積極融入社區，營造警民和諧」等四大策略，有效提升社區安全感和生活品質。

他表示，現行犯罪型態以詐騙為最大宗，警察人力有限，但民力無窮，藉由天羅地網的監錄系統、運用大數據科學分析，協助維護治安與打擊犯罪，將台南打造成最安全的城市，這是值得鼓勵的。

另一方面，警察局結合市府民政、社政、衛政及交通等局處，共同協力，解決民眾問題。如詐騙案件透過友善通報網，在第一線的郵局、銀行、農會、漁會及便利商店人員等，即時發揮警覺性，第一時間阻止民眾匯出存款及車手取得不義之財，共同維護治安，減少市民財物損失，增加民眾信賴感。

台南市警察局表示，全市有37區649里，透過1613個警勤區深入經營，獲轄區民眾信任，對於社區犯罪徵候治安重點場所主動清查，有效遏止犯罪發生，且面對犯罪展現「零容忍」，如歸仁分局偵破兄弟檔求職遭私行拘禁案件，即時遏阻悲劇發生；對於徬徨無措失智長者，展現「視民如親」態度，積極協助找到回家路，如佳里分局員警利用警政系統，協助安南區失智翁查明身分，溫馨平安返家。

值得一提的是，善化分局女警深耕警勤，中秋節前夕親手製作蛋黃酥，致送轄內獨居老人送暖，讓民眾充分感受南警溫度，讓收到蛋黃酥的獨老都感動直呼「足感心」！

黃偉哲也在治安會報表示，「社區警政」為市政一環，期許南警從服務民眾角度出發，建立與民眾「信任」關係，共同解決社區問題，且社區警政和市府各局處工作範疇環環相扣，期待市府團隊展現高度專業和責任，讓台南成為全國最安全、最宜居的幸福城市。