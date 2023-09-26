馮晨軒曾是《大學生了沒》班底。（后花園娛樂提供）

馮晨軒17歲參加《超級模王大道》選秀而出道，他過去的本名叫馮秉軒，因第2個字發音而有了「餅乾」的綽號，今年10月25日他將年滿30歲，而立之前，他決定改名：「換一個新的身分，不要再被叫『餅乾』，希望有個新的開始。」一直對音樂懷抱熱情的他，自掏腰包砸百萬將陸續推出6首單曲，全由自己創作並製作。他說國中時看到王力宏〈改變自己〉MV，欣賞他的演藝全才，燃起自己的演藝夢，希望在音樂路上能以他為目標。

馮晨軒高中讀的是表演藝術科，接著是國立台灣戲曲學院劇場藝術系。曾演出戲劇《台灣X檔案》、《額外旅程》《老爸上身》、YouTube節目《中學頭條》等，但他對音樂始終難以忘情，與范逸臣合唱過《擊出關鍵》的他，這一次以詞曲創作外加擔任製作人，「想讓大家聽到我會做音樂」。

首支單曲〈太極〉曲風結合中國國樂、西洋樂器，並融合K-POP舞曲元素；歌詞則製造幽默的雙關語，代表中國文化底蘊的「太極」，同時也像呈現焦急想追到女孩的「太急」。他拿手鋼琴及爵士鼓等樂器，在另一首抒情歌裡配入自己打的鼓。6首歌曲中唯獨〈不想要了〉不是他寫的詞，而是請來曾獲金馬獎的嚴云農操刀，概念即是他改名的新開始。

出道13年，他坦言有過長達一年半的低潮，那期間只有零星收入，最慘時2個月只有1個通告，而且還是拿班底價800元；甚至還被邀去演短劇，只戴著白色面具演出，演完領500元，但拿下面具時那一刻「真的很傷心」。後來他常去拜訪製作人，或趁朋友上通告時去探班，藉機自我推薦工作，靠著穩紥穩打，約莫8年前《大學生了沒》才讓他的工作逐漸穩定。對於30歲生日願望，他期許能站上台北小巨蛋，或唱跨年晚會，讓更多人聽到他的音樂。