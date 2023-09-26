盧廣仲在現場開唱〈工作與休息〉。（羅永銘攝）

鄭人碩（左）跟黃鐙輝在台上玩親親。（羅永銘攝）

喜劇電影《他馬克老闆》26日晚上舉行電影首映會，導演瞿友寧與原著漫畫家馬克，率領主演盧廣仲、曾國城、鄭人碩、黃宣、蔡亘晏（爆花）、旺福姚小民、江齊、黃鐙輝、蔡黃汝（豆花妹）、包偉銘等人出席。眾演員有人從音樂圈跨足演出、卡司有資深又有新生代，看似是新朋友首度合作，卻有諸多巧合在他們身上。

其中最妙的是姚小民，他不僅是盧廣仲大學的學長，在片中剛也演出職場前輩，姚小民說要對心愛的學弟苛刻，實在是不容易；同時姚小民又與包偉銘有段故事，姚小民以前曾打工賣唱片，要挨家挨戶推銷，有次他到一戶按門鈴，出來的人是公司老闆，他推銷CD時，對方告訴他：「我們就是做音樂的。」姚小民才驚覺對方正是包偉銘，更形容當時看包偉銘走路，彷彿有聚光燈一路跟著打。

包偉銘是首次演出大銀幕，客串演出機車老闆，他說自己跟角色差很多，本人是暖男，會接演是聽到「導演是瞿友寧」便一口答應，還透露這次加入劇組，身邊朋友唯一拜託他要簽名的人是曾國城，「因為我朋友都有年紀，曾國城是智慧勝於外型。」

另黃宣也爆料，7年前自己做的第一首廣告歌，就是姚小民填詞；擁有泰雅族血統的黃宣還說，拍片前完全沒見過鄭人碩，第一次見面竟聽到對方在說泰雅族族語，想說鄭人碩不太像原住民，怎麼會講泰雅語？現場鄭人碩聽完捏了一把冷汗，因他女友黃瀞怡（小薰）正是泰雅族，可能是耳濡目染受到影響。