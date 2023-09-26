「告五人」日前與吳慷仁一同拍攝新代言廣告。（相信音樂提供）

「告五人」日前與金鐘影帝吳慷仁同台軋戲，拍攝手機殼品牌年度廣告，4人相互鬥嘴與無厘頭的搞笑環節，2周已超過620萬次觀看。此次是告五人獻上演員初體驗，告五人表示，「第一次和影帝對戲很緊張，很感謝慷仁哥幫我們帶節奏，拍攝過程反而讓我們很放鬆，盡情跟他對戲，非常有趣。」

告五人認為這次情境演戲的感覺很特別，「第一次和人對戲就是和影帝交手，不過慷仁哥人很好，也非常幽默，有幾次NG我們笑到停不下來，我們就放鬆很多，還一起討論即興台詞，很好玩。」

告五人近期正忙「第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』」，將赴北京、蘇州、紐約、聖荷西與拉斯維加斯開唱，為了擠時間搶拍廣告，他們挑戰24小時不闔眼完成拍攝工作，「這次與慷仁哥的演戲合作，讓我們多了一點自信，不再那麼緊張。」他們之前MV想邀約吳慷仁合作，卻因檔期關係擦身而過，這次首度在廣告成功合體互動十分開心，期待日後有機會再續前緣。