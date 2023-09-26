在中國新生兒出生率快速下滑的同時，民政部門也發現結婚人數愈來愈少。據中國民政部統計，今年第2季只有178.1萬對註冊的新婚夫婦，較第1季減少36.6萬對，按今年上半年的數據，中國結婚註冊人數較10年前減幅超過1/3。

據《美國之音》報導，中國的結婚登記自1985年有紀錄以來都是不斷上升，及至2008年有1098萬對新人的婚姻登記，那是中國首次一年內超過一千萬對新人結婚。到了2013年，結婚登記更達到1346.93萬對的最高峰。不過自此開始遞減，2019年跌破了一千萬對大關，到了去年跌到只有683.3萬對新人登記，是有結婚數據以來的最低點。

雖然新冠疫情今年結束，但是第2季結婚登記數仍持續減少，上半年只有392.8萬對新婚夫婦登記，預計今年全年的新婚夫婦登記數據有很大機會在低谷徘徊。

報導說，結婚人數減少有很多因，其中最重要的是經濟因素。近年中國經濟面臨衰退，導致青年失業率飆升至歷史新高，青年們對未來產生不安與缺乏信心，是影響他們決定不結婚的主要因素。例如中國政府鼓勵青年人走進鄉土「自找苦吃」，大量動員年輕人到農村去推動建設，更引起社會對重返「上山下鄉」政策的恐慌。此外，因一胎化政策造成的男女性別比例失衡、青年人婚育觀念改變等社會因素，也影響青年人的結婚意願。

報導指出，從結婚人數下跌長期來看，很可能會加劇中國人口老齡化的現象。不過中國政府現在面對的問題很多，而且長期以來都認為中國人口過多，因此結婚人數減少、出生率下降等問題，在很多官員看來並沒有那麼嚴重，不是迫切需要改變的現象。中共國家統計局公佈去年出生人數為956萬人，是中華人民共和國成立以來首次跌破一千萬人。專家也預測出生率會再創新低，短期內要扭轉此一趨勢的可能性很低。