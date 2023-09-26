莫文蔚近日推出新歌，恰巧這首是應景中秋節的歌曲。（地球音樂提供）

莫文蔚出道30周年，26日推出新歌〈月光光〉。新歌應景中秋節的歌曲，她攜手3位「披荊斬棘的哥哥」歐陽靖、李銖銜和張淇一同合作詮釋融合搖滾、饒舌和廣東童謠的新作。她2021年受邀至《披荊斬棘的哥哥》節目中擔任壓軸幫唱嘉賓，因緣際會下與他們相識，加上因熱愛音樂，志同道合的4人都有相見恨晚的感覺。

她大讚3人都有迷人的特質，「才華、好奇、自由」，他們很有才華，也對音樂、對世界充滿熱血與好奇，創作和歌聲裡都是勇敢和自由，「這些都讓我覺得很合得來，也很愛。」

在主視覺上，只見她大膽運用黑白色調，在臉上展現月光的陰晴圓缺，被問及拍攝過程有困難需要克服？她說：「光真的是最神奇的概念。」並透露，拍攝主視覺時，光調整了非常久，「攝影師和我一直研究如何讓光影最好程度地發生，如何用光影講好這張照片的故事。這真的很複雜、也很需要耐心和時間。」

她進來除了推出新歌，同時將於29日至10月22日於香港Major Pop Art藝術空間展出「莫后光年概念展Karen Mok Reign of MOKnificence」，她自信說，「有非常多的亮點，其中也有一個超大的驚喜，大家可以期待。」會到台灣舉行嗎？她承諾表示，「怎麼會沒有台灣呢」，坦言，臺灣是她心心念念的地方，「一直跟團隊策劃與推進，期待早日成行，我的30周年台灣是非常重要的一站，這裡是我事業道路上最濃墨重彩的部分之一。」