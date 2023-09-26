中華汽車長年熱銷的商旅車系ZINGER，以實用取向出發，同時滿足工作與生活休閒用途，一車多用深獲消費者愛用。2023年再推出大改款，動力、安全全面提升的新世代ZINGER，總經理陳昭文表示，新ZINGER將從下月開始交車，今年目標2000台，明年完整年度則以7000為銷售目標。

ZINGER自2005年上市以來獲得逾10萬名車主支持，新世代ZINGER提供更具效能的駕馭

動力，搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎與8速ZF自排變速箱，動力升級至172匹馬力，以及26.4kgf．m強勁扭力，使得新世代ZINGER在駕馭體驗中顛覆務實，創造出令人驚喜的輕快感受。

新世代 ZINGER安全守護有感進化，透過中華汽車自主研發能力安全升級，全面守護車內乘員。中階車型以上首度搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全，LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統等，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率。

空間方面，5人座車型最大擁有高達2015L後廂空間，座艙多變的組合變化，包括二排椅6／4分離、前後滑動、前翻摺疊、前排座椅全平躺功能，可創造出最多樣的空間利用性。為強化新世代ZINGER商旅戰力，並滿足7人座預算型買家需求，新世代ZINGER以舊換新預購價76.9萬起，震撼推出百萬內7人座新車型，輕鬆擁有寬敞3排椅，以及1.5T動力／ LEVEL 2 ADAS主動安全，滿足享受一車滿載全家人的開心出遊生活。

新世代ZINGER外觀、內裝全新設計。車頭LED日行燈整合方向燈、水平設計語彙自水箱護罩延展至頭燈，讓新世代ZINGER更有跨級距視覺感受。車色將提供五種車色，除了白黑銀灰基本車色，另有新色「豪野黃」供消費者選擇。內裝也採取全新水平設計語彙，並將排檔桿與中控台整合，旗艦型更以黑色鋼琴烤漆提升整體質感。

新世代ZINGER首次使用深灰色頂蓬，營造媲美SUV車款的高級感受。便利科技式樣部分更在中階豪華型以上搭載全新9吋觸控式多媒體影音主機，並支援無線Apple Car Play與 Android Auto雙系統，滿足車主不論是導航／影音娛樂，都享有更便利愉悅的駕馭體驗；此外，全新10.25吋數位儀錶，整合ADAS作動資訊，以科技化視覺感，讓車主一目了然全面掌握行車資訊，為商旅生活提供最佳奧援。