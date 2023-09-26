台北市環保局將自10月2日至12月1日，每日凌晨0時至6時執行北市11座隧道及8條車行地下道牆面清洗作業，作業期間為維護現場安全，相關道路屆時將有車道封閉管制，同時比照高公局出動緩撞車加強維安；環保局也提醒開車民眾若於作業時間行經隧道及地下道，務必小心駕駛，並遵守現場交通管制及關注路況資訊，以確保行車安全。

環保局說明，為維護北市的市容整潔，每年均會安排全市隧道及車行地下道清洗作業，作業期間該局將封閉作業路段之內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警示車輛等警示裝備，並出動可吸收撞擊動能的緩撞車輛預防萬一，以確保用路民眾及工作人員安全。

根據環保局的清洗日程表

10月2、3、4、5、6、11日清洗「文山隧道」；

10月12、13、16、17日清洗「象山隧道」；

10月19、20、23、24日清洗「復興北路車行地下道」；

10月25、26、27、30、31日、11月1日清洗 「基隆路車行地下道(汽、機車道)」；

11月2、3日清洗「三總車行地下道」；

11月6日清洗「信義車行地下道」；

11月7、8、9、10日清洗「自強隧道」；

11月14、15日清洗「辛亥隧道」；

11月16、17日「懷恩隧道」；

11月20日清洗「莊敬隧道」；

11月21、22、23日清洗「康湖路(大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道)」；

11月24日清洗「辛亥車行地下道」；

11月27日清洗「林森南路車行地下道」；

11月28日清洗「民權隧道」；11月29日清洗「金龍隧道」；

11月30日清洗「公館車行地下道」；

12月1日清洗「忠孝西路車行地下道」。

環保局表示，隧道及車行地下道清洗作業時間、道路及相關訊息也會在北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等管道加強宣導，提醒行經該路段用路人注意，遵守交通規則，依照現場指引行駛，同時切勿疲勞駕駛，以策安全。