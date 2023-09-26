超強！打破全國紀錄！莊沐倫X蔡秉融X王冠閎X王星皓混合接力攜手刷隊史最佳（愛爾達電視提供）

杭州亞運26日中華隊在游泳男子個人400公尺混合式及4x100混合式接力，泳將王星皓單日兩項都有進到決賽，先在男子個人400公尺混合式決賽4分18秒68獲得第6，再於團體賽和隊友莊沐倫、蔡秉融與王冠閎聯手以3分38秒35拚上第4名，超越2002年釜山和2006年杜哈兩屆亞運第5名成績，時間也締造新的全國紀錄。

26日晚間7點36分進行的游泳男子個人400混合式決賽，王星皓預賽總排名第8壓線晉級決賽，因此決賽排在第8水道，出發時王星皓拚上第5，後來在仰式、蛙式時被超越，最終以第6名作收，這個項目由日本隊包辦前兩名，本多灯4分11秒40金牌、瀨戶大也4分12秒88銀牌，日本隊也突破游泳前兩零金的窘境，被形容長相神似台灣男星許光漢的大陸好手汪順4分15秒12銅牌。

稍作休息後，26日晚間9點01分王星皓和隊友合體，參加4x100公尺混合式接力，預賽第6的中華隊決賽排在第7水道，第1棒仰式莊沐倫出發後排在第5，第2棒蛙式蔡秉融、第3棒蝶式王冠閎及第4棒自由式王星皓努力加速前進，最終儘管無緣站上頒獎台，第4名仍超越2002年和2006年兩屆亞運第5名成績創隊史新高，時間也改寫2019年光州世錦賽由莊沐倫、陳志明、朱宸平、王郁濂合力寫下的3分40秒86全國紀錄。

稍早女子100公尺自由式，香港混血女將何詩蓓（AUGHEY Siobhan Bernadette）52秒17「泳」破亞洲紀錄，也突破大陸選手楊浚瑄和程玉潔夾擊、勇奪個人本屆亞運第2面金牌，楊浚瑄53秒11銀牌、程玉潔53秒91銅牌。