大陸男星卜凡過往在實境節目《偶像練習生》中闖出知名度，雖以第12名的名次未能出道，但後續作為ONER成員之一正式出道時，獲得不少粉絲支持。未料，近期有名自稱是卜凡前女友的人出面控訴他「到處借錢不還」，還透露與「他的多位前女友」同一戰線，在陸網上掀起一陣討論聲浪。

近日，一名自稱是卜凡前女友的「DJ TOKA」在微博上發文爆料，稱：「不要再像女孩子們借錢了，怎麼那麼喜歡花女孩子們的錢。」此外，她還一併表達對於卜凡的不滿，指出：「你這種人還好端端地在圈裡面待著，你的人品根本不配。」

此外，「DJ TOKA」也在相關貼文的留言區中解釋情況，提及：「我的錢早就要回來了，只是讓他把錢還給其他的女孩子。」同時也透露之前和她「敵對中」的其他女孩們，後來發現彼此間都是受害者，因此決定聯手，直言：「有問題的是男人，最後都統一戰線了。你快還人家錢，要不然瘋子可能不只我一個了。」對此風波，卜凡方尚未做出任何回應。

事實上，卜凡參加《偶像練習生》後，與靈超、木子洋、岳岳等4人以「ONER」組合出道，還曾被美國電影評論網站「TC Candler」在2018年的「亞太百大最帥臉孔」排名中獲得第72名的殊榮，英俊外貌以及舞台魅力獲得外界肯定，在微博上擁有千萬名粉絲支持，但他2019年時與經紀公司解約，現成立個人工作室在演藝圈活動。