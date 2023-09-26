慈善團體財團法人明維教育基金會為感謝受傷弟兄為國奉獻 ，發揮愛心捐赠100萬元中秋節慰問金，致贈公傷全癱弟兄每人一萬元。內政部役政司安排於112年9月26日上午，由司長沈哲芳、明維教育基金會董事長周麗華及新北市中和區公所副區長薛景忠、役政災防課長、里長ㄧ起前往關懷林姓弟兄及年邁父母，表達政府與慈善團體關懷心意，並祝福中秋佳節愉快。

為關懷服義務役期間因公致身心障礙弟兄生活，內政部除遴選醫療、護理、心理等相關專長替代役役男到府，提供陪伴關懷、陪同就醫復健等生活協助服務，亦鼓勵其走出戶外迎向陽光，參與每年辦理的「役路相伴-袍澤情深座談活動」。

林姓弟兄參加今年9月7日的北區座談會，會中遇上當初在台北榮總醫院醫療同病房的賴姓弟兄，他們是12年前服役因公受重傷住院接受治療，期間雖然身體受創嚴重到插管而無法言語，但是以眼神代替語言的交流，彼此相互鼓勵，在離開醫院後就不曾見面，兩人對於能在這個充滿溫馨的活動中再次相遇，他們相當驚喜並互相鼓勵與祝福，同時相約明年在桃園市再來聚會，情境著實令人感動不已。