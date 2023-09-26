2024總統大選，民進黨參選人賴清德25日赴東海大學演講，被學生問及台海戰爭問題，賴清德稱，「以備戰來達到避戰」，不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識。前立委蔡正元指出，賴清德的說法是自證偽證，不過是拿台灣年輕人的性命賭他自己的台獨運動；蔡正元也指出，「沒有戰爭的和平協議，就不叫投降協議，等到敗戰之後簽訂的和平協議，那才是真的投降協議」，這句話就能打破賴清德的台獨論述。

蔡正元今(26日)在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，賴清德的說法是「自證偽證」，稱要靠實力取得和平，但賴的實力就是要年輕人當兵2年、3年，但台灣沒有F-35戰機、沒有核武，開戰就是輸掉，東海大學男學生全部戰死沙場也贏不了。

對於如何在台海戰爭議題上逼賴清德表態，蔡正元指出，民進黨的台獨論述就是認為「我已經放棄反攻大陸，戰爭責任不在我」，但事實上，民進黨搞台獨，割裂台灣屬於中國領土的一部份，這樣法理的依據，這些都是台籍日本兵的後代，你說中國大陸能夠容忍嗎？這是很現實的問題。

蔡正元提到，戰爭失敗才有投降，不戰爭就沒有所謂的投降，九二共識沒有放棄主權，但民進黨執政後放棄九二共識，主權一個一個損失，掉了好幾個邦交國，難道是要像烏克蘭一樣，撕毀明斯克協議，最後走向戰爭的地步嗎？

蔡正元指出，要想打破賴清德的台獨論述，只要跟賴說：「沒有戰爭的和平協議，就不叫投降協議，等到敗戰之後簽訂的和平協議，那才是真的投降協議」，全世界沒有例外，賴清德現在沒有實力，不過是拿台灣年輕人的生命，賭他自己的台獨運動。

蔡正元也分析，如果民進黨不搞台獨要反攻大陸，中國大陸反而會很開心，因為這就是承認一個中國，大陸可以向內部解釋是「內戰」；可是當有人要分裂中國的領土就不是內戰，也不是說侵略台灣，美國也沒有承認台灣是主權獨立的國家，這就是客觀現實。

對於東海大學學生認為兩岸不會發生戰爭，蔡正元也批評說，是民進黨用綠媒灌輸年輕人，中國內部有問題就不會攻打台灣，但美國在全球發動好幾場戰爭，哪一次美國國內沒有問題？這是兩碼子事。

蔡正元也認為，要把這個議題擴大，就要候選人自己出來講，讓媒體有更多反應，這是候選人表演的機會，國民黨要加強訓練侯友宜，避免賴清德在辯論上出怪招、無法應對。