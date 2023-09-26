中華3X3男籃隊26日於杭州亞運進行第2場預賽，對上的是菲律賓，中華隊最後以12比17苦吞預賽首敗，目前預賽戰績1勝1敗，27日下午1點將跟這次頭號種子蒙古交手，期望可以努力保住A組第2位置，今天這場比賽以江均4分最高。

這次中華隊跟蒙古、菲律賓、香港、約旦分在A組，預賽第1可以直接取得8強門票，預賽第2與第3則是可以闖進12強交叉賽，假如中華隊取得A組第2，將跟D組第3爭搶8強門票，如果中華隊位居A組第3，則跟D組第2交手，落到A組第4或第5淘汰。