中秋節即將到來，對許多員工來說除了連假外，不外乎中秋禮金。但一名特力集團員工發文爆料，公司今年沒有中秋禮金，引發連鎖反應，不少員工紛紛出面抱怨，大罵原本禮金就已經夠少，如今竟然直接取消。

男網友在Dcard發文「特力屋和HOLA沒有三節了？」，他表示特力集團內部公告，表示今年不會發中秋禮金，「才1200特力Pay也發不出來，之前大裁員假的嗎」，痛罵公司實在太瞎，底下也出現不少員工留言抱怨「百大企業竟然連三節都發不出來」，質疑福利金都去哪了。

根據《記者爆料網》指出，特力集團福委會回應，福利金來源是員工自提30%+70%公司營收，但公司去年業績不理想，影響到營收提撥，三節不變的情況下福利金虧損，才會發不出獎金。

然而福委會解釋卻「火上加油」，引爆員工不滿抗議。特力集團董事長李麗秋隨即宣布，以個人名義給予每人600元中秋禮金，平息不滿聲浪。