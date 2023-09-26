知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，今（26日）他在社群分享喜訊，頻道觀看次數破10億，貼文發布後獲得1萬多名網友祝賀。

Joeman今在社群上分享心情：「花了13年！終於達成10億點閱！紀念一下人生中第一個10位數～」，他曬出YouTube頻道資料截圖，他的加入日期是2010年10月11日，觀看次數則高達10億次，貼文發布後獲得1.1萬人按讚，不少粉絲表示：「恭喜，一起成長」、「果然還得是我胖哥，繼續朝百億前進！」、「我以為你的戶頭早就超過了」、「注意看，這個胖哥太強了」、「希望存款也有10億」、「偉大的成就」、「太神啦！」、「我Joeman哥威武！」、「少來，你的工作室營收也是……」、「太神啦，接下來就是10億台幣的成就了！」

Joeman畢業於國立交通大學電子工程學系，他大三時曾出版小說《紅野狼》，同時身兼同名電影的副導演及臨演，大學時期也曾在電競圈擔任賽評，曾任科技公司產品經理3年，因此對3C產品有深入見解，頻道起初以開箱不同航空公司的商務艙及艙等體驗為主，後期多方面嘗試，拍片範圍包含手機開箱、看房影片及對決系列單元等等，內容豐富多元，在YouTube擁有257萬粉絲數，是台灣第18位達成百萬訂閱的創作者。