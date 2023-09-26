法務部因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」急徵檢察官助理共100名，台中地檢署員額10人，有近200人報名，經審核有185人符合資格應試，錄取率僅約5.4％。中檢今天表示，已完成招聘作業，將在10月2日正式加入中檢團隊。

法務部為強化偵查輔助人力，減輕遭詐欺案癱瘓的沈重負擔，各地檢署急徵「檢察官助理」，約聘月薪上看4萬6000元，因屬約聘方式各界看法不一。台中地檢署偵辦案量龐大，去年案量高達7萬件，其中，詐騙集團相關案件多達2萬多件，負擔相當沈重，招聘相當搶手。

台中地檢署表示，此次舉辦招募檢察官助理10人，有近200人報名，經資格審查後，有185人符合資格，經9月18日筆試、9月24日口試等徵選程序，今天正式在官網「電子公佈欄」公布錄取正取10人及備取等名單。

台中地檢署指出，隨著電信、網路的自由化和全球金融交易的多樣化，詐欺手法不斷創新，此次中檢加入打詐10名生力軍，均有法務、財經等豐富經驗，可強化打詐量能及打擊新形態詐欺犯罪的行動。