黃偉晉日前拍攝新歌MV。（重星音樂提供）

黃偉晉新歌MV邀姚愛寗合演。（重星音樂提供）

黃偉晉日前宣佈11月4、5日將到香港舉辦個人演唱會，今再添喜訊推出新單曲〈伴〉，MV邀請新生代演員姚愛寗與黃偉晉共同演出，2人在劇中飾演一對分開後在天橋上重遇的舊情侶，雖2人在此次合作前不認識，但第一次上戲便交出令人驚艷的演技，其中一幕浴室裡的場景，導演安排2人在浴室玩水打鬧，接著黃偉晉便光著上身晾衣服，結實腹肌超養眼，讓人眼睛大吃冰淇淋。

他開玩笑說：「因為今年只出這個單曲，我不想讓它沉下去，還是要有一些流量密碼的，因為這首歌比較小品，我怕社會大眾不懂，但肉體大家就懂了。」一旁的姚愛寗笑說：「那你應該從頭到尾都不要穿。」讓黃偉晉笑言：「不行啦，我們是要自然延續劇情的感覺，不是要讓大家一開始就覺得我們是要來賣肉的，尤其歌曲那麼好聽，請大家多多支持。」

至於和姚愛寗初次合作，黃偉晉透露一直很想跟姚愛寗合作，除了有許多共同朋友外，同樣也喜歡蒐集水晶，只要姚愛寗有帶著水晶、礦石去溪邊洗澡淨化，有放上IG限動的話，友人們都會錄影下來叫黃偉晉看；姚愛寗也開心表示：「我覺得很開心耶（跟偉晉合作），可能真的有一些共同朋友，也會聽到他的事情，所以就不會覺得很陌生，而且我們兩個演的時候丟接很自然。」大讚黃偉晉不愧是主持人，對戲時不管丟什麼給他都可以接的住，讓她在拍攝過程演的很過癮。