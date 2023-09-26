SOGO忠孝館文之助茶屋初登場「蕨餅」，280元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館福砂屋「Bizcocho」，250元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館井筒八ツ橋本舖 「夕子生八橋」，650元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館年度最大「日本京都展」登場，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品，不出國就能品嘗京都百年好滋味，SOGO忠孝館店長賴必昌表示，秋季日本展比春夏規模更大，也是周年慶前的重點話題，本檔預計目標4500萬元業績。

這次SOGO日本展帶來京都百年老店－文之助茶屋初登場的蕨餅，還有京都百年老字號茶舖ちきりや京都抹茶牛奶抹醬、傳統點心おたべ抹茶巧克力八橋餅、仙貝老舖宇治式部鄉，及隱身在京都錦市場的京月待庵的豆煎餅，每片皆由職人手燒烘烤。

即日起至10月10日持快樂購卡於SOGO忠孝館日本展活動會館，當日累積滿2000元，可抽價值2萬元的綠舞國際觀光飯店玨海景和式套房住宿券；於京都物產區當日累積滿500元，可抽京都ASAI Hotel雙人住宿券2泊附早餐等；另長崎物產區還有虎航台北－福岡雙人來回機票、豪斯登堡Rotterdam Hotel 1泊1食等豪華組合。