屏東科技產業園區明揚火災遭勒令停工，經濟部次長林全能今南下與屏東縣政府副縣長黃國榮召開第一次聯合善後平台會議，討論如何確保受災民眾權益及強化聯合稽查。經濟部表示，有關受災民眾醫療、就業安置，將要求明揚負起全部責任。至於明揚何時復工，會等生產環境改善完成後，提出申請時要求專家學者就安全做審查，不安全就不會同意復工。

該部指出，會中中央與地方就受損嚴重之一期建築物防護、周邊鄰里廠商財損、公共危險物品申報裁罰、行政處分等諸多議題進行討論，對於受災民眾醫療負擔、健保自付額、職災協助及出院後的就業安置及轉介，該部會責成高屏分局，要求明揚要負全部賠償責任。

至於明揚何時可復工？經濟部表示，將等明揚改善建築物及生產環境條件完備，提出復工申請後，由園管局高屏分局邀集專家學者及相關單位審查，沒有安全就沒有復工。

後續明揚工廠危險物品儲存量相關資訊(含數量、種類、位置等)，林全能建議日後應朝強化聯合稽查機制共同把關，下週兩邊會就今天的議題再召開第二次會議繼續，追蹤管考進度。