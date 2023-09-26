中華跆拳道女將「國民女友」羅嘉翎在杭州亞運女子57公斤級金牌戰敗北，羅嘉翎很難過也坦言盡力了，畢竟對手是世界排名第1的大陸女將駱宗詩。自從2018年以後，駱宗詩在女子57公斤級幾乎是戰無不勝，她在世界大獎賽掃下5金1銅，摘下2018年亞運金牌以及2022年世錦賽金牌（現在又添1面亞運金牌）。

來自湖南的駱宗詩說，努力的最終目標是希望在2024年巴黎奧運摘金，「我從沒想過自己能夠成為中國跆拳道的領軍人物。」駱宗詩2018年世界大獎賽台灣桃園站獲得銅牌，那時候還有土耳其女將亞曼（İrem Yaman）稱霸，不過亞曼後來主踢其他量級，駱宗詩接著5次大獎賽都摘金。

羅嘉翎人高腿長，在對打時擁有先天優勢，不過她身高183公分要維持體重就比較痛苦，相同身高的亞曼就升到了62公斤級。駱宗詩談過訓練時非常辛苦，皆因她身高也有182公分，這讓羅嘉翎在金牌戰失去腿長與掌控距離的優勢。駱宗詩今年2月被湖南體育局授予「2022年度優秀運動員」。