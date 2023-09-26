台灣民意基金會今(26日)公布2024總統大選最新民調，三腳督局勢下，民進黨參選人賴清德雖仍以33.4%領先，但相比上月是重挫10個百分點。上個月曾因「引導式民調」與基金會董事長游盈隆槓上的侯辦發言人黃子哲，今也嘲諷說，肯定游盈隆知錯能改，但也顯示出游對賴清德的愛護有加「愈改彌彰」，若9月也把雞蛋題目放在支持度之前提問，賴的民調一定會更低，但游盈隆已經「適時」又「識相」的不放引導式題目，「司馬昭之心，路人皆知，我認知沒失調，倒是有民調已經嚴重失去公信力了」。

黃子哲今在臉書表示，游盈隆今公布9月總統大選最新民調，值得肯定與欣慰的是他知錯能改，但諷刺的是，同時也顯示出「愈改彌彰」，他對賴清德的愛護有加。

黃子哲指出，台灣民意基金會8月民調，賴清德43.4%、柯文哲26.6%、侯友宜13.6%，外界的民調數字，只要符合專業與科學方法，無論高低我們都尊重與參考，但該民調題目順序上，先問了包括賴清德訪美等三個題目，這顯然是有利於賴清德的引導性的題目，這種「預示」效果，當然會產生嚴重的偏差，所以導致賴極高、侯超低的民調數字。

黃子哲表示，當時他召開記者會批評，學者蘇蘅也在專欄上點出這個問題，但游盈隆死不認錯，還以侯營「認知失調」、不願意接受真相加以反諷，他也在接受廣播節目專訪時就向游公開打賭，「若重做一次沒放引導式題目，結果還是一樣，我辭發言人一職，游只要道歉就好」，如今9月份的民調出爐，賴33.4% 、柯27.4%、侯17.2%。

黃子哲嘲諷說，「時空環境已不同，我也不忍再拿這賭注去酸游盈隆，畢竟至少民調題目順序願意調整，這次就沒有放入引導式的題目了，當然結果也大不相同，只要能改過向善都值得嘉許」，但有趣的是，游盈隆在民調分析中直指，8月賴清德支持度高是因為訪美的紅利，9月支持度遽降，是被進口雞蛋爭議給重創，既然如此，8月在詢問支持度前，暗渡賴清德訪美題目，不就是用引導的方式在墊高賴的支持度嗎？

黃子哲也直言，若9月民調把雞蛋題目放在支持度題目前來問，賴清德的民調數字肯定更低，但游盈隆已經「適時」又是「識相」的改為不放置引導式題目了，把8、9月民調兩相對照，能說是不厚愛賴清德嗎？「司馬昭之心，路人皆知，我認知沒失調，倒是有民調已經嚴重失去公信力了。」