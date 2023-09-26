《花系列》電視劇開播後不僅紅透半邊天，也捧紅不少演員，其中過去多飾演苦情女的王淑娟和惡女的崔佩儀，近日接受《中時新聞網》專訪，聊到過往拍戲點滴，崔佩儀更自爆不喜歡演反派，因為這樣也受到不少負面攻擊。

崔佩儀因為常演反派，不僅媽媽出門被人罵，讓她深覺不孝，還曾被人砸破車窗、丟水球進去，讓她很難過，因此她曾跟經紀人抱怨不想演反派，對此，經紀人回她「妳為什麼要鑽牛角尖？妳自己照照鏡子看，眼睛那麼大鼻子那麼挺，妳講話聲音那麼大聲，高頭大馬，妳怎麼可能演苦旦？」

經紀人更說她給人一種好命、像千金小姐那樣，所以不用演站在那裡就好，認為她為何要想這麼多，但崔佩儀仍非常挫折，她還是想嘗試不同的角色，並開玩笑可能是因為演太多反派，在台灣嫁不出去，才嫁給外國人。

而除了《花系列》外，王淑娟和崔佩儀也演過不少八點檔，對於眷村出身的兩人，要全程講台語，王淑娟坦言腔調跟口氣很重要，所以即使會講台語也要學，崔佩儀也透露當時因為台語鬧不少笑話。

吃火鍋遭破窗潑水教訓！ 崔佩儀拍戲爆粗口他捏冷汗 。

當時一句「若照規矩來，錢怎麼會都沒有」，她念成「恁懶X規矩來」，全場大笑還說她講髒話，虧她玉女怎麼可以講這種，最後改成另外說法，才沒有這麼奇怪。