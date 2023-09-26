自從日本去年10月開放國境以來，在日圓大貶的情況下，大批湧入的外國遊客瘋狂買買買。外國遊客的「爆買潮」對觀光業與日本經濟堪稱一大利多，不過據日媒報導，日本信用卡公司只怕笑不出來，因為遊客信用卡刷得越多，他們的虧損越嚴重，1年可能上看200億日圓（約新台幣44億元）。

據日經中文網報導，日本信用卡公司包括三井住友信用卡與三菱UFJ NICOS在內，除了發行信用卡，也在餐廳和零售店設置讀卡終端，開拓加盟店。而這些公司被稱為加盟店管理公司，通常會向加盟店收取信用卡刷卡費用的1.9%左右作為手續費。

可是當訪日遊客使用國外發行的信用卡時，這些管理公司就必須從1.9%的手續費收入中，向國外信用卡發行公司支付1.8%左右的手續費，並向美國VISA與萬事達（MasterCard）等國際信用卡組織支付約0.8%的手續費。如果再計入系統與人工成本，虧損恐達0.7%。

據《日本經濟新聞》取得的信用卡公司數據估算，一旦訪日遊客人數與消費重回疫情前的水平，日本整個信用卡行業1年虧損金額恐達200億日圓。