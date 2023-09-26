國民黨總統參選人侯友宜25日提出育兒3項政見，引發關注討論。粉專「綠能你不能」發文比較侯與民進黨總統參選人賴清德的少子化政見，直批賴提百億遊學基金可笑，都沒有小孩了補助大學學費有鳥用？花7.9億成立少子化辦公室只開一場會，都在騙選票。侯提的補助凍卵符合台灣女性生育年齡延遲趨勢，提高育兒留職津貼讓生完孩子的人可更加穩定地照顧小孩，3個孩子以上直接拿100萬房屋津貼更是有夠猛，高下立判。

侯友宜繼巴氏量表拋出震撼彈牛肉後，25日再提出解決少子化育兒3項政見，包括育嬰留職停薪津貼提高至投保薪資全薪、30歲至40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助、夫妻生第3胎（含）以上，可得到一生一次百萬元房屋補貼，用於購屋、換屋及租屋。侯笑稱第三胎可說是「百萬金孫」。

綠能你不能表示，看完侯友宜跟賴清德的少子化政見，會發現一個是從根本解決問題，一個只想騙選票，完全不顧台灣少子化會造成嚴重的國安問題。侯友宜提出的補助凍卵，保障生育，完美符合台灣女性生育年齡延遲的趨勢，讓有想生的女性可以先拚事業，穩定後再來生子的意象。

綠能你不能提到，侯友宜提高育兒留職津貼，讓生完孩子的人可以更加穩定地去照顧小孩，從本來投保金額的八成薪變成全薪保障。最後一個政策有夠猛，在排富的前提下，讓生三個孩子以上的家庭直接有一百萬的房屋津貼，幫助購屋或租屋，直接解決某些比較辛苦的家庭住屋需求。

綠能你不能強調，反觀賴清德提了啥？提的政見都是不解決問題，只想騙剛滿20歲的人選票考量，都沒有小孩了，補助大學學費有鳥用，然後百億遊學基金更好笑，又不是人人都要出國唸書？他直言，民進黨最屌的還是，一直說重視少子化問題，結果花了7.9億成立少子化辦公室，只開一場會，這種浪費公帑的行為，根本讓人吐血。一比就知道，誰才是真的做事解決問題，誰在那邊浮編預算中飽私囊。