李秉諭推出個人單曲。（種子提供）

AcQUA源少年李秉諭（貢丸）推出個人單曲〈drunk texts〉，其中「很抱歉你打開手機有十則語音訊息，請原諒今晚暫時不負責任的我」這句歌詞，非常貼近李秉諭的日常，他透露：「我專注在一件事情時，無法一心二用，所以特別不喜歡分心回訊息，這樣任何事情都會做不好。但無論我做任何事情，只要家人找我，都會盡量在第一時間馬上回覆，不讓他們擔心。」其他訊息則是等忙完眼前的事情後，再依急迫性與重要性決定回覆的速度。

歌曲中提到因為瑣碎的事情發生，和身邊重要的人爭吵，最後彼此道歉和好。然而在現實生活中個性和善的他很少與人發生爭執，除非對方一直用不禮貌態度對待他，才會觸犯他的地雷。最常用講電話或是錄製語音的方式跟對方溝通，他表示：「每次吵架時，我一定是情緒最平靜的那個人，我會冷靜處理好自己的情緒，打電話直接溝通問題，我不喜歡放到隔夜才解決，這樣會讓我一整晚都睡不好。」

除了用語音訊息、電話傳遞感情、溝通事情之外，手寫信也是溫暖的一種方式，李秉諭提到：「我覺得手寫信是非常有溫度傳遞情感的方式，我必須真的很喜歡這個人，才會親筆寫信表達情意。如果收到手寫信件我會很感動，尤其是收到粉絲朋友的手寫信，即使我已經收過好幾千封信，直到現在閱讀卡片，還是會讓我很感動，成為我前進的力量。」

近期剛升上大一，就讀北市大運動藝術學系的他課業繁重，要學一些運動健身相關知識以及街舞相關課程兩者並重，加上籌備排練系展演出，同時兼顧演藝事業，從早到晚排程滿檔，「雖然很忙碌，但這是自己選擇的道路，我會好好努力，趕快適應目前的狀態，希望自己能在學校多學一點課程，吸收各方面的知識」。