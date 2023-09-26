扣100點新光三越skm points抽法國巴黎來回機票。（新光三越提供）

靜奢風Quiet Luxury首選夯品─新光三越SAINT LAURENT JAMIE 4.3小羊皮手袋，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越周年慶寶可夢旅遊假期卡友禮－自動三折傘。（新光三越提供）

百貨周年慶大檔陸續開打，新光三越首波周年慶全台六店10月5日起登場，全台目標業績較去年成長1％，並首度鎖定海外觀光客，憑護照也能參與滿千送千點回饋，及再度攜手人氣寶可夢，推出多款超萌贈品

新光三越首波周年慶將於10月5日（四）起，由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店首波六店登場，化妝品單筆滿2000元送2000點skm points、全館累計5000元送5000點skm points，加碼首7日skm pay限定名品、大家電、法雅客、 [i]Store單筆刷萬元送萬點外，更首度納入海外觀光客，觀光客憑護照可辦遊客貴賓卡，同享化妝品、全館滿千送千點回饋，刷VISA信用卡滿萬元再贈好禮。新光三越表示，今年全台分店周年慶業績目標206億元，較去年成長1％；其中南西店18天業績目標20.5億元，也較去年成長1％。

新光三越今年重磅聯手人氣「寶可夢」，打造周年慶圖騰贈品，包括自動三折傘、旅行隨行包、行李秤、環保紗證件套等多重旅遊周邊好物，引爆廣大粉絲的蒐藏魂，而周年慶期間，新光三越全台各分店也將舉辦12場寶可夢見面會。

此外，新光三越會員點數skm points周年慶也獨家加碼點數回饋，除了寶可夢集點送外，還有Dyson 6大精品家電，扣點數用市價81折起入手，及扣點換美妝經典組、潮流趨勢單品、Apple系列夯品等，並看好2024巴黎奧運風潮，扣100點抽法國巴黎來回機票，再抽iPhone、飯店住宿券等。