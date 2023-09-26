美國民主黨重量級參議員梅南德茲（Robert Menendez）因涉及收賄勒索遭檢方起訴。梅南德茲不僅以對台友善出名，也長期批評土耳其政府與執政的總統艾爾多安。艾爾多安周二（26日）說，土耳其必須設法把梅南德茲深陷法律泥淖的風波轉化為土耳其採購美國F-16戰鬥機的機會。

在美國政壇極具分量的梅南德茲，已經暫時辭去參議院外交委員會主席職務，同黨多名重量級參議員已呼籲他下台。路透社引述土耳其媒體報導，梅南德茲傳出涉嫌收受紐澤西州3名商人賄賂而遭檢方起訴的消息之後，艾爾多安（Tayyip Erdogan，也譯艾爾段）在搭飛機航程途中向媒體記者表示：「梅南德茲出局，這是一項有利因素。」

梅南德茲不僅多次批評艾爾多安的人權紀錄，也長期反對美方出售F-16戰機給土耳其。

美國紐澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲25日出面回應涉貪涉賄情事。（路透）

艾爾多安說：「把此一狀況轉變為機會，這是有好處的。不光是F-16軍售，梅南德茲與想法相近的人士也在其他所有議題針對我國蓄意刁難、多所阻撓。」

艾爾多安也提及，土耳其尚未點頭讓瑞典正式加入北大西洋公約組織（NATO）。他說，白宮務必旅行有關出售F-16的承諾：「我們期待美方就此事明確回應，希望能有正面結果，不會讓我們等太久。」

土耳其在2021年10月要求購買40架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-16與79組升級套件。美國總統拜登（Joe Biden）政府支持這項200億美元的軍售案。

艾爾多安說，拜登政府把這筆F-16戰機軍售案與土耳其讓瑞典加入北約的申請案綁在一起，那麼，只要美方信守軍售承諾，土耳其就會在瑞典申請加入北約一案簽字。

梅南德茲雖已暫時辭去美國聯邦參議院外委會主席，面對連同黨資深參議員如裴洛西（Nancy Pelosi）、布朗（Sherrod Brown）、費特曼（John Fetterman）等人呼籲他辭去參議員的呼聲，梅南德茲否認自己有任何違法之舉，更誓言會一直留在參議院。檢方在他家搜出大量現金、金條，針對現金「藏在衣服、衣櫥及信封裡」一事，梅南德茲25日自稱習慣從個人帳戶取出現金放在家中，這是源於父母在古巴的經驗，自認此舉也許有些「老派」。