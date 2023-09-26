由國立臺東生活美學館主辦，自7月起連續10場的「金曲芬多精-花東金曲講唱會」，於9月23日在國立臺東生活美學館禮堂，24日在花蓮文化創意產業園區進入最壓軸場，活動時間時間均定為晚上7點。擔綱的歌手為金曲獎第31屆最佳台語女歌手「朱海君」。蒞臨現場聆聽的觀眾，臺東場超過200人次，花蓮場超過300人次。當中更有專程從台中，高雄以及故鄉美濃包車前往支持朱海君的歌迷們。現場的氣氛熱鬧且溫馨。

朱海君為答謝花東鄉親的支持，她表示要唱好唱滿。原訂90分鐘的講唱會，各延長一個小時，讓大家更完整聽到朱海君美麗的歌聲。兩場講唱會歌單，猶如她的音樂成長故事，以段落的呈現方式，規劃包括新發行「初次見面」專輯歌曲，「每個人心中都有首鳳飛飛」、鄧雨賢「四月望雨」，「媽媽的追劇」，「比賽金曲」組曲，「全民KTV」「安可掌聲金曲」，更有同為故鄉音樂人羅文裕的客語創作系列「美濃的客家女兒」等。活動現場視同演唱會規模，朱海君的親民，深受歌迷的喜愛，她數度走入觀眾席和大家同聲合唱，她也深情地唱出音樂的感情。

朱海君的親民，深受歌迷的喜愛，她數度走入觀眾席和大家同聲合唱，她也深情地唱出音樂的感情。

朱海君的親民，深受歌迷的喜愛，她數度走入觀眾席和大家同聲合唱，她也深情地唱出音樂的感情。(戴志揚翻攝)

朱海君媽媽及妹妹也隨之進場，給予她最摯情的擁抱。這時全場氣氛燃燒到最高點。(戴志揚翻攝)

最令人為之動容的是，9月23日臺東場次，遠從高雄美濃包括朱海君母親，妹妹及女兒的神秘嘉賓，在主持人的引導之下，女兒將祝福的蛋糕推上舞台中間給朱海君驚喜，她的眼眶紅潤得無法言語，媽媽及妹妹也隨之進場，給予她最摯情的擁抱。這時全場氣氛燃燒到最高點。

朱海君的親民，深受歌迷的喜愛，她數度走入觀眾席和大家同聲合唱，她也深情地唱出音樂的感情。(戴志揚翻攝)

在演唱耳熟能詳的經典歌曲時，全場的觀眾開心地大聲合唱。(戴志揚翻攝)

9月24日花蓮場，早早就有歌迷到場排隊，節目一開始，在大家的連續呼喊她的名字，朱海君以演唱「一朵花」緩緩地從舞台後方進場，炒熱現場氣氛，在演唱耳熟能詳的經典歌曲時，全場的觀眾開心地大聲合唱，尤其在演唱羅文裕客家創作歌曲「歸來」更是讓人感動的時刻。

在演唱耳熟能詳的經典歌曲時，全場的觀眾開心地大聲合唱。(戴志揚翻攝)

朱海君的親民，深受歌迷的喜愛，她數度走入觀眾席和大家同聲合唱，她也深情地唱出音樂的感情。(戴志揚翻攝)

隨後，羅文裕以神秘嘉賓身分，演唱自己的創作進場，朱海君聞聲聽到他的歌聲，感動到跪地在舞台上，久久無法起身。客家金曲歌王羅文裕的現場支持，代表著他與朱海君深厚的故鄉情誼，以及同為音樂人的惺惺相惜。他們在舞台上擁抱的畫面，在場的每個人都感受到這份濃濃的溫馨友情。最後朱海君和大家一同演唱「牽阮的手」，為這兩場講唱會寫下最完美，最有溫度的感人音樂故事。

國立臺東生活美學館江愚館長表示，這一次舉辦10場「金曲芬多精-花東金曲講唱會」的目的，最主要是希望能夠拉近台灣東西部兩岸音樂資源的距離，讓有實力的音樂人能夠將最好的音樂以及創作帶進花蓮臺東地區，藉此創造與花東音樂人緊密聯繫結合之外，更積極鼓勵在地青年投入創作音樂產業鏈的動力和機會。

從此次舉辦活動的經驗當中可以了解，花東地區民眾對浸潤在充滿音樂生活的渴望，未來也將會持續規劃更多同類型的活動與資源，期待讓花東地區無論是人文或音樂發展更上一層樓，在全世界發光發熱。