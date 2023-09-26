一名自稱為境外公司工作編寫代碼的程式師近日發文披露，河北省承德市警方認定其「非法翻牆」，沒收其「非法所得」一百多萬元人民幣。消息傳出後震驚中國IT業界，許多在科技界工作的網民對此評論稱，如果按照這種執法標準，中國IT界其本上無一倖免，數年來所有的工作所得將全數被扣上「非法所得」罪名而遭到沒收。

據《德國之聲》報導，日前一名居住在河北承德的程式設計師發帖表示，自己為境外公司工作，通過翻牆登陸Github以領取公司任務。當地公安局認定他的行為是「擅自使用非法定通道進行國際聯網」（即通稱「翻牆」），對其處以行政處罰——罰款200元人民幣（合台幣850元），但同時認定其多年來工作酬勞為「非法所得」並予以沒收，總數達105.8萬元人民幣（約合台幣449萬元）。

這名在GitHub上帳戶名為「maliming」的程式師在網上曝光了自己的遭遇，並表示將在10月提起行政訴訟。（圖／網路）

報導說，此事在網路曝光後迅速成為熱議焦點。陸媒《環球時報》前主編胡錫進發微博表示，這一處罰「值得商榷」，同時依其一貫的「大局論」，勸說「有關部門在當前中美關係緊張的背景下應最大限度地保持冷靜」，但即便如此他的微博也逃不過被刪除的命運。

網民對此事評論稱，大量明星都有YouTube帳號、推特帳號，還發廣告，按同樣標準，這些也是非法所得。另一位網友諷刺道：「老胡（胡錫進）為啥可以上去啊？有什麼秘訣嗎？」他所指的是胡錫進也經常透過「翻牆」上國際網路，在X（前推特）發表評論，不只定期更新，還擁有數十萬粉絲。此外，中國知名藝人、外交部發言人也都擁有X帳號，也有大量的關注者。

另外一條點贊數量也很高的回答寫道：「翻了當事人的信息，看起來是合規合法的工作。我是很感動的，當地本來可以直接明搶的，果然現在是依法治國，找到了法律依據。我建議當地警方擴大調查範圍，全國至少一億人滿足罰沒違法收入的標準，人均罰沒三五十萬違法所得，分分鐘讓河北財政收入趕英超美。」

還有網友表示，這件事情已經震驚了IT圈，按照這個案例，「中國的IT行業應該可以基本清零了，無一漏網，都能罰沒。」

報導說，承德這個程式師經過翻牆所上的GitHub，是世界上最大的代碼託管網站和開源社區。截至2023年1月26日，已經有超過1億開發人員使用GitHub。根據當事人自己的答辯狀，他的工作是是登陸 GitHub 領取公司任務，進行代碼編寫、在售後網站上回答用戶問題、使用 Zoom 視訊會議軟體開會、遠端協助等。

他還表示，訪問 GitHub 網站和公司的售後支援網站並不需要翻牆，編寫代碼在本地電腦上完成也不需要翻牆，但「這些解釋沒有被採納」。這名在GitHub上帳戶名為「maliming」的程式師表示，自己將在10月提起行政訴訟。