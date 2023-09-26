由於水氣稍增，明（27）日基隆北海岸、大台北東側、東北部及恆春半島有不定時短暫陣雨，花東降雨較零星，午後中南部及其他各山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，中秋連假前兩日的降雨熱區為桃園以北、東半部、恆春半島，最後一天則是北部、東半部及恆春半島，各地午後都有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北東側、東北部、恆春半島有不定時的短暫陣雨，花東降雨較零星，其他地區維持多雲到晴，午後中南部及其他各山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，早晚低溫約為26至28度，近中午高溫約32至34度，西半部近山區有機會來到35度，其中新竹、苗栗近山區有局部36度左右高溫。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周四至周六（28日至30日）台灣附近水氣增加，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周日（10月1日）東北季風稍增強，北部、東北部地區氣溫稍降，雨區稍微擴大，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一、下周二（2日、3日）東北季風影響，北部、東北部氣溫仍涼爽，水氣稍減少，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。