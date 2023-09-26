前幾天，烏克蘭打擊黑海艦隊總部，艦隊司令索科洛夫上將(Viktor Sokolov)也傳出已死在轟炸當中。然而他有出席俄羅斯國防部的軍事會議，以視訊的方式與其他們開會。
烏克蘭媒體表示，上星期五對黑海艦隊總部發動的大規模襲擊，成功殺死了34名俄羅斯軍官，也造成105名士兵受傷，其中還包括黑海艦隊司令索科洛夫。
但是，俄國國防部在星期二發表的照片和影片顯示，索科洛夫穿著軍裝，透過視訊會議的方式，出席俄羅斯軍事高層會議。根據影片片段的時間標，開會時間似乎是莫斯科時間周二早上。
主持會議的國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)，在會議中報告俄軍的捷報，他說：「自9月初以來，已打死17,000多名烏克蘭士兵、擊毀烏克蘭武器裝備2,700多件；烏克蘭武裝部隊在整個前線都遭受了嚴重損失。」
但是他沒有提到俄羅的損失情況，也沒有再補充明黑海艦隊總部的傷亡情況。早先時候俄羅斯稱，黑海艦隊總部雖然遭到轟炸，但是只有1名士兵失蹤。
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