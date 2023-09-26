電影《我和我的賽車老爸》現正熱映。電影最後，由許富凱演唱的片尾曲〈南風〉出現當下，畫面開始呈現兩位已故幕後人員──攝影指導黃柏雄（雄爺）、飛車特技統籌朱科豐（小朱哥）的工作畫面，更是讓人為之鼻酸。兩位專業人士為本片付出相當大的貢獻，也讓出品人張煒珍、導演張書瑋，以及男主角温昇豪、陳澤耀回憶起來，盡是滿滿的感謝。張煒珍也表示：「如果大家看到最後，那些珍貴的幕後鏡頭，是我們用電影的方式，永遠地紀念雄爺和小朱哥對於電影的付出。」

15歲便入行從事攝影工作的黃柏雄（雄爺），擅長一鏡到底、武打、飛車等各式拍攝鏡位，也曾參與《湄公河行動》、《紅海行動》、《怒火》等動作片，活躍在兩岸三地影視圈。除了與知名導演合作，黃柏雄也不忘提攜後進，接下新銳導演張書瑋的《我和我的賽車老爸》攝影指導一職。出品人張煒珍表示：「跟雄爺合作過兩次，第一次是《女優，摔吧！》，後來是《我和我的賽車老爸》，原來還說好了之後再合作，但我已經失去了這樣的機會。」

拍攝期間，劇組被嘉義縣警局強烈要求縮減拍攝用車（拉力車），把各地願意前來支援拍攝的百餘台車，大幅刪減成三十台車，並臨時增加種種拍攝限制。張煒珍回憶：「那個夜晚，當我把這個緊急變動的壞消息告訴了他，他稍作沉思，然後篤定地跟我說：『沒關係，我可以把三十台車拍出一百台車的場面！』因為雄爺的這番話，安定了我們大家的慌亂，重新調整整個拍攝規劃。我一直記得雄爺當下的眼神，像極了電影主角周大隆對阿駿說的：『我都不怕了，你怕什麼！』」

擔任飛車特技統籌的朱科豐（小朱哥），也是台灣影壇的資深動作指導，師承已故知名藝人柯受良，擅長飛車、爆破等特技場面，更曾以電影《叱吒風雲》勇奪金馬獎「最佳動作設計」肯定。對於他的離去，也讓劇組成員十分不捨，出品人張煒珍表示：「第一次有幸跟小朱哥合作，最初開案的時候，已經知悉他的身體抱恙，一度很擔心電影籌備會對他的健康造成負擔，但跟小朱哥在討論過程當中，會發現一旦他進入工作狀態，即變得神采飛揚和精神奕奕，深刻感受到他一直希望能把握時間，來完成他喜歡的工作和夢想，就如我們電影的台詞『如果現在不做，我一定會後悔』我是如此感受到小朱哥對於飛車特技和拍攝的熱情，並且被他感染。」

張煒珍也進一步表示：「如果大家看到最後，那些珍貴的幕後鏡頭，是我們用電影的方式，永遠地紀念雄爺和小朱哥對於電影的付出。《我和我的賽車老爸》大家看到的是銀幕上的周大隆和阿駿，但我一直覺得他們的精神和說過的每一句話，都極為真實，因為我們很多幕後人員，就是以這樣的精神來拍片。」

對於《我和我的賽車老爸》攝影指導黃柏雄，以及飛車特技統籌朱科豐的離去，劇組對兩人只有滿滿的感謝。導演張書瑋表示：「對於一個新導演來說，很榮幸能遇到兩位資深前輩，幫我們完成這部電影。雖然雄爺與小朱哥離開我們了，但他們的身影會永遠留在我們的電影裡。」在片中飾演「周大隆」的男主角温昇豪也有感而發：「兩位都是我的好朋友，我們也不是第一次合作，很遺憾在拍攝完之後，他們兩個相繼過世，其實我心裡是非常非常非常地難過。拍這個戲，我有很多很多的感觸，希望透過本片，讓大家看到兩位幕後英雄所呈現給大家的作品，也謝謝他們帶給我們台灣影視界這麼美好的回憶。」

此外，在片中飾演賽車手「阿駿」的陳澤耀也表示：「老實說，不知該如何把對小朱哥和雄爺的思念轉成文字，但他們永遠在我心中！」尤其近期勤跑電影宣傳的他，也時常看著這幕片尾，讓他滿是懷念與不捨：「小朱哥和雄爺對我來說，就像溫暖的太陽，他們無私分享自己的陽光，照亮著我們，常常把身邊年輕一輩的我們，當作自己的孩子或兄弟一樣照顧。拍片時有說有笑，親切的笑容，認真專業的模樣，在我腦中揮之不去。」最後他也感謝兩人：「這絕對是我的榮幸，在演藝路上有機會向你們學習和合作，我會帶著你們的精神，把溫暖的陽光分享給大家。」