歐洲聯盟（EU）貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯今天說，歐盟對中國電動車產業是否受中國官方不公平補助的調查，對象將涵蓋從中國出口車輛銷往歐盟的歐美車廠，包括特斯拉。

身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），今天在北京結束為期5天的訪中行程時，接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問透露上述資訊。

杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟當局有「充分的表面證據（prima facie evidence）」證明有理由對從中國進口的電動車進行調查。布魯塞爾擔憂，這類進口車可能壓垮歐盟汽車產業。

針對美國電動車大廠特斯拉（Tesla）或瑞典富豪汽車（Volvo）的母公司中國吉利汽車是否也可能成為調查對象，杜姆布羅夫斯基斯答道：「嚴格來說，調查不僅限於中國品牌的電動車，也包括其他車廠的產品，只要他們有收受製造方面的補助。」

杜姆布羅夫斯基斯此趟訪中行程，包括參加第10屆歐中高層經貿對話。他告訴金融時報，這次訪問過程中，他經常遭遇中國對口官員對於歐盟調查電動車補助一事向他施壓。