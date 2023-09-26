不少男性苦無機會認識女性，可能誤信線上搭訕教學課程，一名網友分享近期有一群男子在新北輔仁大學附近出沒，紛紛向落單女性搭訕，還會從背後偷拍紀錄，把照片傳在群組內展示戰果，直言輔大很適合搭訕、成功率超高，對話被轉發到論壇，讓不少女性直呼噁心。

一名網友在Dcard發文表示，發現有搭訕者組成line匿名社群，討論搭訕經驗與情報，分享輔仁大學很適合搭訕練功，女生優質且成功率高，並把搭訕過程拍照上傳，群組成員紛紛發表「搭6中5」、「多到搭不完」、「輔大女生真的不錯」、「我們進來就是PUA群組」等言論，原PO也提醒輔大女生多注意，小心被練功或偷拍。

貼文引起眾人熱議，「這是什麼把魯蛇從各地集結的群組嗎，超噁」、「這群組是什麼花果山^_^」、「我前天才碰到搭訕的，不知道是不是他們的人」、「有夠噁，一堆垃圾聚在一起，還PUA練功，快吐了」、「好好笑，裡面是不是都韭菜噁男，說成功就相信哦？不說成功怎割韭菜」、「一看就是強老師在pua把自己學生當韭菜，穿搭穿成那樣是要怎麼搭訕啊，超級可悲 」。

也有女性苦主直呼無奈，遇到只能被迫加好友，「當場拒絕他如果見笑轉生氣就慘了，一律先加再封鎖」、「我就是這樣啊，因為這樣比較好解決，當面拒絕要搞很久」、「只想趕快給了走人，然後回家秒刪」、「當下真的覺得超噁，離開馬上封鎖，要到一個被封鎖的帳號還在沾沾自喜」。