新北市議會今（26）日開議，民進黨團總召鄭宇恩提案要求新北市長侯友宜到議會報告，國民黨團要求開會表決通過議程，民進黨議員不滿退場。民眾黨新北市議員陳世軒表示，民進黨黨團自己提出動議卻選擇離席，這種「打假球」的作法他無法奉陪；陳世軒也直言，他不認同侯友宜請長假規避監督，但副總統賴清德也是用行政資源投入選舉，「五十步笑百步」。

陳世軒今(26日)在臉書表示，「民進黨黨團自己提出的動議，但卻選擇離席，不留下來投票，這種『打假球』的作法，我陳世軒不奉陪，因為，我要留下來把話說清楚，講明白！」

陳世軒指出，今天開議民進黨黨團提動議，要求侯市長進入議會出席施政報告，並接受總質詢、進行預算說明，但民進黨籍議員在新北市議會人數並未過半，因此自知動議後的投票不會過關，而選擇以離席的方式，企圖杯葛下午的預備會議，使其無法照常進行。但即使身為在野黨的他缺席，出席議會的議員數仍過半，會議仍會照常進行，民進黨黨團的杯葛行為依然不會成功。

陳世軒強調，「第一，我並不認同侯市長以請長假的方式來規避民意的監督」，作為新北市市長，出席定期會進行施政與預算的報告說明、向市民提出新北市政策願景、接受市議員的監督質詢本來就是市長的義務。

陳世軒說，「第二，我也不認同民進黨黨團想透過杯葛議事進程的方式」，來攻訐侯市長請長假的選擇，因為五十步笑百步，民進黨總統候選人賴清德身為現任副總統，一樣也是「不務正業」利用優勢的行政資源投入自己的選舉行程。

陳世軒表示，2019年時任台北市長柯文哲也面臨到在執政者身分與投入選舉活動的兩難，但為何柯文哲最終選擇做好台北市長的工作？是因為柯清楚明白，專心市政，向市民負責，不辜負市民對他的期望，是一個民選首長應盡的職責！「請賴副總統與侯市長向柯文哲看齊。」