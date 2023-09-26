民進黨總統參選人賴清德日前針對政大學生「如何解決房價問題」的提問，竟回應說「你有沒有注意到房價現在在降」引發學生議論和不滿。近日巴西進口雞蛋疑似過期食安爭議延燒，賴清德到東海大學竟又喊「目前無足夠證據證明產生食安問題」！國民黨立委王鴻薇痛批，各縣市政府都以違反《食安法》開罰，賴清德對學生說謊眼睛都不眨一下。原來陳吉仲下台不是民進黨的止損點，因為最大挺過期蛋的就是賴清德。

「賴清德定調進口蛋與食安無關，打臉陳其邁食安法開罰蛋商？全黨挺過期蛋！」王鴻薇今(26日)在臉書發文提到，賴清德25日到東海大學演講，被學生問進口蛋事件時，竟然表示「目前無足夠證據證明產生食安問題」！無獨有偶，陳建仁今天質詢時也說沒有食安問題，賴清德的態度已經很清楚，表示民進黨對這次進口蛋問題已經定調「全黨挺過期蛋」，即使各縣市政府都直指這次專案進口雞蛋違反《食安法》因此開罰。

王鴻薇質疑，難道賴清德對著這些學生說謊，眼睛都不用眨一下嗎？台農畜品已經被高雄市連續處罰千萬元以上，陳其邁是以違反《食安法》第9條、第41條暨第47條、48條規定開罰1130萬元，依刑法第255條及339條移請高雄地檢署偵辦。「法條寫得清清楚楚，難道賴清德是要打臉陳其邁嗎？」沒有證據顯示有食安問題，陳其邁是在罰爽的嗎？賴清德，陳建仁這樣的回答正確嗎？如果沒有食安問題，陳吉仲何必下台？

「你跟陳建仁要不要去行政院外面恭迎陳吉仲回來上班？」王鴻薇直言，直到昨天我們才發現，原來前農業部長陳吉仲下台不是民進黨的止損點，因為最大挺這些過期蛋的，是我們的副總統賴清德！即使衛生局開罰、即使地方縣市都將相關人等移送檢調，賴清德還是要站在這些機關的對立面，他說沒有就是沒有，儼然他最大！「民進黨誰還沒有上這台完蛋列車的，麻煩自己抓準點逾時不候！」