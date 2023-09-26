國民黨總統參選人侯友宜26日彰化行，傍晚最後一個行程來到彰化市阿夷社區活動中心與上百鄉親座談，會中王惠美向侯友宜爭取台中捷運延伸彰化及彰化市東區都市計畫等2大建設，侯友宜允諾推動，表示民進黨不做，換侯友宜來做。

侯友宜表示，彰化人口超過百萬，是6都以外的第一大縣，但縣民的統籌分配款補助卻只有1萬500元，是全國倒數第2，每每看到王惠美縣長為了爭取預算、建設專程北上，但始終沒有得到結果，包括東區都市計畫及台中捷運延伸彰化。

侯友宜說，他做事不分顏色黨派，說話算話，為了中華民國的繁榮，及台灣這塊土地的平安，他始終用這樣的態度去拚，要不要推動其實就一句話而已，捷運規畫到哪、都市計畫就到哪，應該同時進行，直言民進黨不做，換侯友宜來做。

王惠美表示，台中捷運延伸彰化及東區都市計畫，是彰化市發展最重要的2大建設，這些年只要有總統、副總統、中央部會首長到彰化，她一定會出現陳情，可惜都是「真情換絕情」。

王惠美還說，她自己也曾一個一個去拜託彰化的立委，但同樣沒結果，以前都說「彰化贏，台灣就贏」，但民進黨贏了以後中央都不做事，現在應該變成「台灣贏，彰化就會贏」，讓侯友宜當選總統，彰化鄉親才有機會贏得建設、贏得好生活的機會。