杭州亞運於本月23日盛大展開，各項賽事正如火如荼地舉行。其中，網球賽事由南韓選手權純雨在25日的首戰對陣泰國選手桑雷吉（Kasidit Samrej）爆冷落敗後，竟疑似情緒失控「狂砸球拍」還拒絕握手，引發韓網抨擊。事隔不久，他在社群上發文道歉，而女友宥斌也按讚表達支持。

權純雨在比賽中爆冷門輸給泰國選手桑雷吉後，疑似情緒失控，從球場到休息座椅的路上狂砸球拍，導致球拍破裂變形，且當對手依賽事禮儀在球網前等待握手問候時，他仍自顧自地收拾物品，連桑雷吉越過球網靠上前致意也未加理會。相關畫面曝光後，引發多地球迷的關注，而韓網上也掀起陣陣抨擊聲浪。

對此，權純雨於今(26日)稍早之前，在社群上曬出手寫的道歉信，表示：「我由衷地為比賽後的行為感到抱歉，身為國家代表，我應該做為一個有責任的運動員，會仔細反思自身的行為，並注意自己的舉動。」同時也向因他的舉動而受到冒犯的桑雷吉、廣大球迷以及熱愛網球運動的社會大眾們致上最深的歉意。

태국선수단 찾아가서 사과하는 아시안게임 테니스 권순우 선수 pic.twitter.com/0PDdWMDGun — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) September 26, 2023

另外，權純雨的女友為Wonder Girls成員宥斌，當相關內容曝光後，有不少粉絲在女方認愛的貼文中留言表示：「你們不配」、「真的快逃」、「小心網球拍。」對此，今年6月才發聲認愛的宥斌，在權純雨的手寫道歉信曝光後，也火速按讚該則貼文，看似以此舉力挺男友。