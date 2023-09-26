「樂天皇朝」看準新北新店區的中式餐飲市場，插旗全新落成的裕隆城誠品生活。（樂天皇朝提供）

10月1日世界咖啡日，85度C推出大杯「就是海岩」咖啡和中大杯烏龍鴛鴦拿鐵第2杯半價優惠。（85度C提供）

月底省錢吃喝，這篇必收。「樂天皇朝」誠品新店分店祭出開幕好禮，民眾到店內用，點八色小籠包就送售價188元的「脆皮包種鮮蝦小籠包」，現省188元。迎接10月1日世界咖啡日，85度C推出大杯「就是海岩」咖啡和中大杯烏龍鴛鴦拿鐵第2杯半價優惠，可任選搭配，最多省下40元。

以全球首創八色小籠包聞名的「樂天皇朝」，看準新店地區的中式餐飲市場，插旗全新落成的裕隆城誠品生活，為進駐新北市的第一站，「樂天皇朝」誠品新店分店9月28日開幕。

業者祭出新店獨享福利，以結合在地精神為出發，將新店地區的茶文化注入經典小籠包，量身打造全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，並於9月28日至10月5日期間，在誠品新店分店推出只送不賣慶開幕活動。民眾到店內用點購八色小籠包就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」1份。

「脆皮包種鮮蝦小籠包」以天然菠菜汁揉製成漸層綠色麵皮，在視覺上體現茶葉印象；內餡則以沖泡後的包種茶製成茶凍，再包進豬絞肉與鮮蝦，師傅們手工捏摺、入蒸籠，還得在小籠包底層稍微沾裹麵糊煎炸，讓小籠包擁有脆皮底層。金黃色底層脆口迷人，輕咬一口，茶香氣息混合著豬肉脂味，肉餡風味甘潤不澀，海陸食材製成的餡料因為茶凍變得更輕盈爽口。「脆皮包種鮮蝦小籠包」3顆售價188元，10月6日至31日，「樂天皇朝」全門市同步限定販售。

85度C新上市的秋季飲品烏龍鴛鴦拿鐵，嚴選高山烏龍茶葉，香氣沉穩，採用特殊加工烘焙法，讓茶的風味更醇厚，搭配品牌特有堅果香與果酸香的咖啡，再加入台灣酪農供應的鮮奶，整體風味醇厚順口，茶香與咖啡香氣完美融合，售價75元。另一款口感層次豐富的「就是海岩」咖啡，美式咖啡上層舖上綿密厚實的海岩奶酪，鹹甜交織，香醇好喝，售價80元。

10月1日世界咖啡日，2款咖啡飲品可任搭，享第2杯半價好康，價低者折扣，此優惠活動僅限到店購買，每人限購3組（6杯），自備環保杯現折5元，品牌APP線上訂餐外帶外送無此優惠。