為善盡企業社會責任、回饋地方，台灣東洋今宣布，捐贈桃園市政府共500劑佐劑流感疫苗，盼與市府攜手照顧防疫志工健康，齊力打造幸福城市；桃園市政府藉由記者會表達感謝，率先全台啟動接種服務，讓銀髮防疫志工提早獲得對抗流感的保護力。

感謝台灣東洋捐贈佐劑流感疫苗，桃園市政府今舉行「流感疫苗打起來、幸福桃園先＋1」的流感衛教暨感謝捐贈記者會，除提醒公費流感疫苗於10月2日正式開打，也同步安排65歲長者志工接種佐劑流感疫苗，讓衛生、環保、防疫志工減少感染風險。

桃園市長張善政表示，流感有全年化趨勢，希望桃園長輩能重視健康、儘早接種流感疫苗；張善政指出，桃園市府非常感謝台灣東洋與市府一起守護長輩健康，這次特別捐贈500劑、每劑市價2000元的佐劑流感疫苗給桃園市府，一定能照顧到桃園市銀髮志工的健康。

台灣東洋董事長林全表示，台灣東洋於1968年桃園中壢工業區設置符合國際規範的製藥廠，隨城市發展往前邁進，一路來重視企業社會責任與公益回饋，連3年都有流感疫苗的公益捐助，希望成為社會值得信賴的公衛的夥伴，也展現回饋鄉親的緣分。

林全進一步指出，國際對65歲以上成人有分齡接種疫苗的觀念，為此，台灣東洋提供適用65歲以上成人的佐劑流感疫苗給桃園市府公益使用，希望長輩樂在志工也樂在桃園。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，65歲長輩免疫退化，一旦感染就容易引發重症，若能接種佐劑流感疫苗，不僅增加免疫活化，疫苗保護力最長還可達一年。

台灣東洋昨舉辦線上法說會，總經理侯靜蘭表示，上半年新藥上市、抗生素強勁成長，營收年增10％，隨流感疫苗開打、麻醉新藥上市，下半年營運可望維持雙位數成長。