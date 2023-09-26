歌手陳零九捲入香港幣商JPEX詐騙案件。針對香港幣商在台招攬，以及是否有台灣投資人受害等問題，金管會今日表示，因為JPEX是境外平台，《公司法》371條第1項、第2項規定，外國公司非經辦理分公司登記，不能在台灣境內經營業務，違反的話行為人會被處1年以下有期徒刑，拘役或併科罰金15萬元，並自負民事責任。

金管會表示，境外公司如果違反《公司法》371條相關規定，就可以依此處分，如果涉及虛擬幣交易需要來金管會洗錢防制聲明，但是JPEX卻沒來聲明。

另外，金管會確實有收到民眾檢舉，已經啟動行政程序辦理，呼籲民眾如果發現虛擬資產交易平台，就可以先查詢是否有在台灣工商登記，並且進一步查詢是否在金管會洗錢防制聲明，如果都沒有就可以向金管會檢舉或向檢調單位舉發。

金管會表示，如果幣商有在台灣非法招攬、經營，接獲民眾的檢舉，金管會會立即與檢調通報；或者請民眾將資料轉檢調單位。