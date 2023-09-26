屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷；屏東縣消防局長許美雪對於爆炸原因兩度改口，毫無消防專業背景也引發外界討論。國民黨立委鄭麗文質疑，許美雪為何在第一時間聽信廠商說法，卻不相信消防隊員？鄭麗文也將矛頭指向執政八年的蔡政府，不把百姓納稅錢花在刀口上，淨做些讓人百思不得其解的政績，最大的詐騙集團就是政府。

屏東明揚國際工廠大火釀4名消防員殉職，屏東縣消防局長許美雪第一時間稱「消防員一射水就爆炸」，事後又改口稱「沒射水就爆炸」，引發討論。

國民黨立委鄭麗文在臉書發文指出，火災意外除明揚國際要負起最大責任外，許美雪身為消防局長，改口行徑讓人不禁質疑消防專業到底在哪裡？許美雪甚至還在事後再次強調同仁都尚未處理就發生爆炸，第一時間是因為被廠商的說法誤導而出現的「口誤」，但是救災現場，任何一點疏失都能釀成很大的災害，消防局長卻沒有求證，反而在第一時間聽信廠商？這樣有秉持消防專業嗎？且在救災現場，卻不相信自己的隊員，選擇聽廠商的話？局長為何聽廠商的？

鄭麗文也提到，許美雪並沒有任何的外勤經歷，為什麼卻可以當上消防局長？且面對大家質疑她「該不該下台」時，她只說會認真思考、不戀棧，除了消防局長以外，政府也應該負起責任！2015年的蔡英文說，上任後要全面改善消防裝備、2018年的蔡英文說，每5年會增加3千名消防人員、2019年的蔡英文說，會編列2.8億元預算，用於更新消防裝備，還有身為現任民進黨主席的賴清德2017年的時候說，消防員捕蜂捉蛇做功德，現在發生屏東大火，賴功德又說消防人員的安全及充足的專業設備是重中之重，「就問，蔡政府是不是時空背景不同？」

鄭麗文痛批，民進黨執政近八年，其中4年只花2.8億更新消防裝備，卻在短短的時間內大花2億銷毀雞蛋、200億在數位部開發外送平台點麵線、投入13億經費在打詐辦公室，甚至還有8393億元的防疫紓困振興預算。但是在疫情最嚴重時期，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩、要藥品沒藥品！

鄭麗文也嗆說，「最大的詐騙集團就是政府了吧？不把百姓納稅錢花在刀口上，淨做些讓人百思不得其解的政績，最後還要大力歌功頌德一番！這些年來，政府一直說會檢討、會升級、會改善，但出事以後，哪次不是震怒，檢討再檢討？但有改善過嗎？令人寒心！」