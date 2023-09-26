我國22縣市都有各種不同的特色。一位網友近日好奇詢問，「全台灣有比彰化還爛的地方嗎？」，認為從教育、就業、環境、旅遊、交通、娛樂、政治等方面來說，彰化的特色並沒有特別亮眼。貼文一出引發熱議，許多網友紛紛指出，其實雲林的狀況比彰化還要差，「你講的這幾個點雲林都有過之而無不及」。

原PO在PTT發文表示，彰化在生活的各種方面可說是乏善可陳。教育方面，彰中、彰女在外縣市只有第五志願的水準，全縣只有彰師一所國立大學；就業方面，鄉下傳產26K血汗工廠滿地跑，不按勞基法的慣老闆大有人在，平均薪資墊底；環境方面，農地工廠時有所聞；旅遊方面，彰化是公認全台灣最無聊的縣市。

原PO繼續列舉，交通方面，彰化縣內客運又爛又貴，高鐵亂蓋在田中，載客量敬陪末座；娛樂方面，彰化到現在仍沒有百貨公司，電影院爛到在地人寧可直衝台中；政治方面，地方黑道長期把持。原PO總結，彰化縣民外逃台中，人口直直落，全縣沒有可稱之為都市的地方，完完全全就是東南亞風景，「所以，全台灣應該沒有地方比彰化爛吧？」

對此，許多人紛紛回應，「你把雲林放在哪？」、「彰化至少還有知名的鹿港能逛，雲林連個能逛的都沒，只有上山看夜景」、「最慘的感覺是雲林吧，彰化還可以去台中上班」、「你講的這幾個點雲林都有過之而無不及」、「雲林絕對是最慘的」、「我問你雲林有什麼」。